Гильерме, скорее всего, не сыграет с ЦСКА. Эдер – точно

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после поражения от "Шерифа" (1:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что на результат повлияла травма основного вратаря команды Гильерме. Голкипер российской команды был заменен на 33-й минуте, после чего соперник забил два мяча.

– Очень большую негативную роль сыграла травма Гильерме, – сказал Семин. – Как-то немножко растерялись. Причем полевые игроки... Знали, что Гильерме надежен, а тут после его замены появилась растерянность.

– Что с ним? Есть ли шанс, что выйдет против ЦСКА?

– Сейчас сложно сказать. Но мне кажется, что шансов очень-очень мало. Это растяжение передней поверхности бедра, а тут всего два дня до матча. Хотя посмотрим.

– А что с Эдером?

– У него еще более серьезная травма. Надорвал заднюю поверхность бедра...

- Как же теперь восстанавливаться за два дня до игры с ЦСКА?

- Во-первых, есть такое понятие как волевые усилия. Плюс будем стараться сделать определенные замены. О следующем матче будем думать уже завтра.

- Вам не кажется, что клубу надо более активно участвовать в верстке календаря? У ЦСКА сейчас – четыре дня на восстановление. У вас – два.

- Полностью согласен. В данном случае календарь для нас достаточно сложный. Почему он такой, мне говорить сложно. Нужно уделять его составлению большое внимание. Но все-таки я не вижу ничего страшного. Ничего еще не потеряно в Лиге Европы, все зависит от нас. Нужно выигрывать два матча. Хотя это будет непросто... (Михаил ГОНЧАРОВ)

После 15 туров чемпионата России "Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. В 16-м туре железнодорожники дома сыграют с ЦСКА, который занимает третью строчку (25). Встреча состоится 5 ноября. Начало игры - 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Локо" теряет Гильерме перед матчем с ЦСКА