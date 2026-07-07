В «Родине» ответили на вопрос о возможном подписании Дзюбы: «Акцент в селекции на другие позиции»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном подписании нападающего Артема Дзюбы.

— Много разговоров ходило о возможном подписании Артема Дзюбы. Есть почва у этого?

— Не знаю, откуда берутся эти новости. Наш акцент в селекционной работе делался на другие позиции.

Меня постоянно спрашивают про трансферы. Да, мы вышли в РПЛ — могли бы набрать именитых футболистов с большими зарплатами или наделать громких дорогостоящих покупок. Но это не наш путь, мы будем двигаться вперед основательно, бережно, поступательно, как и делали это все семь лет существования нашего клуба. Мы пришли в РПЛ в момент, когда были к этому готовы. И громко о себе заявим тогда, когда к этому будем готовы.

А что касается приобретений здесь и сейчас, то нужно учитывать, что коллектив, сыгранность, атмосфера в команде, командный патриотизм, стремление каждого расти порой способны дать больше, чем пертурбации, вызванные приходом новых игроков. Жизнь показала, что обилие новичков лучше внедрять зимой, когда времени на их точечную интеграцию больше.

По окончании сезона Дзюба объявил об уходе из тольяттинского «Акрона», однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.

1 июля форвард стал свободным агентом. В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.