Матч ЦСКА — «Балтика» откроет сезон РПЛ-2026/27

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала расписание первого тура чемпионата России-2026/27.

В первом матче ЦСКА примет «Балтику» 24 июля. Начало игры — в 20.00 мск.

В субботу, 25 июля, пройдут четыре матча: «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (14.00 мск), «Акрон» — «Зенит» (16.15 мск), «Факел» — «Динамо» (Махачкала) (18.30 мск), «Спартак» — «Родина» (20.45 мск).

В воскресенье, 26 июля, состоятся три матча: «Оренбург» — «Ростов» (14.30 мск), «Локомотив» — «Ахмат» (17.00 мск) и «Рубин» — «Краснодар» (19.30 мск).