РПЛ опубликовала расписание первых девяти туров сезона-2026/27
РПЛ объявила расписание стартовых девяти туров чемпионата России сезона-2026/27.
Сезон откроет матч между ЦСКА и «Балтикой». Встреча пройдет 24 июля на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.
Расписание девяти туров РПЛ сезона-2026/27:
1-й тур
24 июля (пятница)
20.00 ЦСКА — «Балтика»
25 июля (суббота)
14.00 «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»
16.15 «Акрон» — «Зенит»
18.30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)
20.45 «Спартак» — «Родина»
26 июля (воскресенье)
14.30 «Оренбург» — «Ростов»
17.00 «Локомотив» — «Ахмат»
19.30 «Рубин» — «Краснодар»
2-й тур
31 июля (пятница)
20.00 «Родина» — «Ростов»
1 августа (суббота)
14.00 «Акрон» — «Рубин»
16.15 ЦСКА — «Крылья Советов»
18.30 «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
20.45 «Балтика» — «Динамо» (Москва)
2 августа (воскресенье)
16.00 «Оренбург» — «Зенит»
18.15 «Краснодар» — «Факел»
20.30 «Ахмат» — «Спартак»
3-й тур
8 августа (суббота)
15.30 «Крылья Советов» — «Балтика»
18.00 «Локомотив» — «Акрон»
20.30 «Ростов» — ЦСКА
9 августа (воскресенье)
14.30 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)
17.00 «Зенит» — «Родина»
20.30 «Спартак» — «Краснодар»
20.30 «Рубин» — «Оренбург»
10 августа (понедельник)
19.30 «Факел» — «Ахмат»
4-й тур
14 августа (пятница)
17.00 «Оренбург» — «Локомотив»
15 августа (суббота)
14.00 «Родина» — «Акрон»
16.15 ЦСКА — «Факел»
18.30 «Ростов» — «Рубин»
20.45 «Краснодар» — «Ахмат»
16 августа (воскресенье)
14.30 «Зенит» — «Динамо» (Москва)
17.00 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)
19.30 «Балтика» — «Спартак»
5-й тур
22 августа (суббота)
15.30 «Факел» — «Оренбург»
18.00 «Ахмат» — «Ростов»
20.30 ЦСКА — «Локомотив»
23 августа (воскресенье)
13.00 «Акрон» — «Крылья Советов»
15.15 «Динамо» (Москва) — «Родина»
17.30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
20.00 «Спартак» — «Зенит»
24 августа (понедельник)
20.30 «Балтика» — «Рубин»
6-й тур
28 августа (пятница)
18.00 «Акрон» — ЦСКА
29 августа (суббота)
15.00 «Факел» — «Зенит»
17.30 «Краснодар» — «Ростов»
20.00 «Локомотив» — «Динамо» (Москва)
20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»
30 августа (воскресенье)
15.00 «Родина» — «Балтика»
17.30 «Спартак» — «Оренбург»
20.00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)
7-й тур
5 сентября (суббота)
14.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»
16.30 «Зенит» — ЦСКА
19.00 «Ростов» — «Факел»
6 сентября (воскресенье)
14.00 «Оренбург» — «Акрон»
16.15 «Динамо» (Махачкала) — «Родина»
18.30 «Динамо» (Москва) — «Спартак»
20.45 «Балтика» — «Локомотив»
7 сентября (понедельник)
19.30 «Рубин» — «Ахмат»
8-й тур
11 сентября (пятница)
18.00 «Крылья Советов» — «Родина»
12 сентября (суббота)
14.00 «Факел» — «Балтика»
16.15 «Зенит» — «Локомотив»
18.30 «Динамо» (Москва) — «Оренбург»
20.45 ЦСКА — «Рубин»
13 сентября (воскресенье)
14.30 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
17.00 «Спартак» — «Ростов»
19.30 «Краснодар» — «Акрон»
9-й тур
16 сентября (среда)
18.30 «Спартак» — «Факел»
18.30 «Родина» — «Рубин»
20.45 «Балтика» — «Зенит»
20.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»
17 сентября (четверг)
16.15 «Оренбург» — «Краснодар»
18.30 «Ростов» — «Динамо» (Москва)
18.30 «Акрон» — «Ахмат»
20.45 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА
По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. Второе место занял «Краснодар» с 66 очками, третьим стал «Локомотив» с 53 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1