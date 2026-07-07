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РПЛ опубликовала расписание первых девяти туров сезона-2026/27

Сергей Ярошенко
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

РПЛ объявила расписание стартовых девяти туров чемпионата России сезона-2026/27.

Сезон откроет матч между ЦСКА и «Балтикой». Встреча пройдет 24 июля на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Расписание девяти туров РПЛ сезона-2026/27:

1-й тур

24 июля (пятница)

20.00 ЦСКА — «Балтика»

25 июля (суббота)

14.00 «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»

16.15 «Акрон» — «Зенит»

18.30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

20.45 «Спартак» — «Родина»

26 июля (воскресенье)

14.30 «Оренбург» — «Ростов»

17.00 «Локомотив» — «Ахмат»

19.30 «Рубин» — «Краснодар»

2-й тур

31 июля (пятница)

20.00 «Родина» — «Ростов»

1 августа (суббота)

14.00 «Акрон» — «Рубин»

16.15 ЦСКА — «Крылья Советов»

18.30 «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

20.45 «Балтика» — «Динамо» (Москва)

2 августа (воскресенье)

16.00 «Оренбург» — «Зенит»

18.15 «Краснодар» — «Факел»

20.30 «Ахмат» — «Спартак»

3-й тур

8 августа (суббота)

15.30 «Крылья Советов» — «Балтика»

18.00 «Локомотив» — «Акрон»

20.30 «Ростов» — ЦСКА

9 августа (воскресенье)

14.30 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)

17.00 «Зенит» — «Родина»

20.30 «Спартак» — «Краснодар»

20.30 «Рубин» — «Оренбург»

10 августа (понедельник)

19.30 «Факел» — «Ахмат»

4-й тур

14 августа (пятница)

17.00 «Оренбург» — «Локомотив»

15 августа (суббота)

14.00 «Родина» — «Акрон»

16.15 ЦСКА — «Факел»

18.30 «Ростов» — «Рубин»

20.45 «Краснодар» — «Ахмат»

16 августа (воскресенье)

14.30 «Зенит» — «Динамо» (Москва)

17.00 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

19.30 «Балтика» — «Спартак»

5-й тур

22 августа (суббота)

15.30 «Факел» — «Оренбург»

18.00 «Ахмат» — «Ростов»

20.30 ЦСКА — «Локомотив»

23 августа (воскресенье)

13.00 «Акрон» — «Крылья Советов»

15.15 «Динамо» (Москва) — «Родина»

17.30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»

20.00 «Спартак» — «Зенит»

24 августа (понедельник)

20.30 «Балтика» — «Рубин»

6-й тур

28 августа (пятница)

18.00 «Акрон» — ЦСКА

29 августа (суббота)

15.00 «Факел» — «Зенит»

17.30 «Краснодар» — «Ростов»

20.00 «Локомотив» — «Динамо» (Москва)

20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

30 августа (воскресенье)

15.00 «Родина» — «Балтика»

17.30 «Спартак» — «Оренбург»

20.00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)

7-й тур

5 сентября (суббота)

14.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

16.30 «Зенит» — ЦСКА

19.00 «Ростов» — «Факел»

6 сентября (воскресенье)

14.00 «Оренбург» — «Акрон»

16.15 «Динамо» (Махачкала) — «Родина»

18.30 «Динамо» (Москва) — «Спартак»

20.45 «Балтика» — «Локомотив»

7 сентября (понедельник)

19.30 «Рубин» — «Ахмат»

8-й тур

11 сентября (пятница)

18.00 «Крылья Советов» — «Родина»

12 сентября (суббота)

14.00 «Факел» — «Балтика»

16.15 «Зенит» — «Локомотив»

18.30 «Динамо» (Москва) — «Оренбург»

20.45 ЦСКА — «Рубин»

13 сентября (воскресенье)

14.30 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)

17.00 «Спартак» — «Ростов»

19.30 «Краснодар» — «Акрон»

9-й тур

16 сентября (среда)

18.30 «Спартак» — «Факел»

18.30 «Родина» — «Рубин»

20.45 «Балтика» — «Зенит»

20.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»

17 сентября (четверг)

16.15 «Оренбург» — «Краснодар»

18.30 «Ростов» — «Динамо» (Москва)

18.30 «Акрон» — «Ахмат»

20.45 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. Второе место занял «Краснодар» с 66 очками, третьим стал «Локомотив» с 53 очками.

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Матч ЦСКА — «Балтика» откроет сезон РПЛ-2026/27
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
Результаты / календарь
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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