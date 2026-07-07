РПЛ опубликовала расписание первых девяти туров сезона-2026/27

РПЛ объявила расписание стартовых девяти туров чемпионата России сезона-2026/27.

Сезон откроет матч между ЦСКА и «Балтикой». Встреча пройдет 24 июля на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Расписание девяти туров РПЛ сезона-2026/27:

1-й тур

24 июля (пятница)

20.00 ЦСКА — «Балтика»

25 июля (суббота)

14.00 «Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»

16.15 «Акрон» — «Зенит»

18.30 «Факел» — «Динамо» (Махачкала)

20.45 «Спартак» — «Родина»

26 июля (воскресенье)

14.30 «Оренбург» — «Ростов»

17.00 «Локомотив» — «Ахмат»

19.30 «Рубин» — «Краснодар»

2-й тур

31 июля (пятница)

20.00 «Родина» — «Ростов»

1 августа (суббота)

14.00 «Акрон» — «Рубин»

16.15 ЦСКА — «Крылья Советов»

18.30 «Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»

20.45 «Балтика» — «Динамо» (Москва)

2 августа (воскресенье)

16.00 «Оренбург» — «Зенит»

18.15 «Краснодар» — «Факел»

20.30 «Ахмат» — «Спартак»

3-й тур

8 августа (суббота)

15.30 «Крылья Советов» — «Балтика»

18.00 «Локомотив» — «Акрон»

20.30 «Ростов» — ЦСКА

9 августа (воскресенье)

14.30 «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Махачкала)

17.00 «Зенит» — «Родина»

20.30 «Спартак» — «Краснодар»

20.30 «Рубин» — «Оренбург»

10 августа (понедельник)

19.30 «Факел» — «Ахмат»

4-й тур

14 августа (пятница)

17.00 «Оренбург» — «Локомотив»

15 августа (суббота)

14.00 «Родина» — «Акрон»

16.15 ЦСКА — «Факел»

18.30 «Ростов» — «Рубин»

20.45 «Краснодар» — «Ахмат»

16 августа (воскресенье)

14.30 «Зенит» — «Динамо» (Москва)

17.00 «Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала)

19.30 «Балтика» — «Спартак»

5-й тур

22 августа (суббота)

15.30 «Факел» — «Оренбург»

18.00 «Ахмат» — «Ростов»

20.30 ЦСКА — «Локомотив»

23 августа (воскресенье)

13.00 «Акрон» — «Крылья Советов»

15.15 «Динамо» (Москва) — «Родина»

17.30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»

20.00 «Спартак» — «Зенит»

24 августа (понедельник)

20.30 «Балтика» — «Рубин»

6-й тур

28 августа (пятница)

18.00 «Акрон» — ЦСКА

29 августа (суббота)

15.00 «Факел» — «Зенит»

17.30 «Краснодар» — «Ростов»

20.00 «Локомотив» — «Динамо» (Москва)

20.00 «Ахмат» — «Крылья Советов»

30 августа (воскресенье)

15.00 «Родина» — «Балтика»

17.30 «Спартак» — «Оренбург»

20.00 «Рубин» — «Динамо» (Махачкала)

7-й тур

5 сентября (суббота)

14.00 «Крылья Советов» — «Краснодар»

16.30 «Зенит» — ЦСКА

19.00 «Ростов» — «Факел»

6 сентября (воскресенье)

14.00 «Оренбург» — «Акрон»

16.15 «Динамо» (Махачкала) — «Родина»

18.30 «Динамо» (Москва) — «Спартак»

20.45 «Балтика» — «Локомотив»

7 сентября (понедельник)

19.30 «Рубин» — «Ахмат»

8-й тур

11 сентября (пятница)

18.00 «Крылья Советов» — «Родина»

12 сентября (суббота)

14.00 «Факел» — «Балтика»

16.15 «Зенит» — «Локомотив»

18.30 «Динамо» (Москва) — «Оренбург»

20.45 ЦСКА — «Рубин»

13 сентября (воскресенье)

14.30 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)

17.00 «Спартак» — «Ростов»

19.30 «Краснодар» — «Акрон»

9-й тур

16 сентября (среда)

18.30 «Спартак» — «Факел»

18.30 «Родина» — «Рубин»

20.45 «Балтика» — «Зенит»

20.45 «Локомотив» — «Крылья Советов»

17 сентября (четверг)

16.15 «Оренбург» — «Краснодар»

18.30 «Ростов» — «Динамо» (Москва)

18.30 «Акрон» — «Ахмат»

20.45 «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА

По итогам сезона-2025/26 чемпионом России стал «Зенит», набравший 68 очков. Второе место занял «Краснодар» с 66 очками, третьим стал «Локомотив» с 53 очками.