«Краснодар» объявил о переходе Сперцяна в «Аль-Ахли»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли».

«Спасибо за все, капитан! Удачи на новом этапе карьеры!» — говорится в сообщении в Telegram-канале «быков».

26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Всего за «Краснодар» Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.