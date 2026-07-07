«Краснодар» попрощался со Сперцяном: «Будем скучать, кэп»

«Краснодар» попрощался с полузащитником Эдуардом Сперцяном, который 7 июля подписал контракт с «Аль-Ахли».

«Мы не прощаемся — мы говорим друг другу: «До свидания». Будем скучать, кэп! И обязательно будем болеть за тебя», — говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.

26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду. Его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года.