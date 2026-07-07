В «Родине» рассказали об усилении состава: «Задача — найти на скромных условиях футболиста с качествами»

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении состава после выхода в РПЛ.

«Мы изначально собирали команду, способную играть в РПЛ. Поэтому нынешним летом главное было — сохранить наших ребят, что мы и сделали. Хотим оставить всю обойму, с кем прошли этот путь. Если бы мы не играли в Кубке, то приобретений и вовсе могло бы не быть. Но в двух турнирах важно выглядеть достойно, поэтому добавятся футболисты. Это будут преимущественно игроки из-за рубежа с набором ярких качеств для их позиций. Мы не собираемся участвовать в гонке вооружений и борьбе за самый дорогой трансфер. Наша задача — найти на скромных условиях футболиста с качествами, дать ему возможность встроиться в коллектив», — сказал Зинин «СЭ».

По итогам сезона-2025/26 «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.