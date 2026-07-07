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7 июля, 14:49

Сперцян — об уходе из «Краснодара»: «Мне немного тяжело и грустно, но внутренне я этого хотел»

Сергей Ярошенко

Полузащитник Эдуард Сперцян обратился к болельщикам и руководству «Краснодара» после новости о переходе в «Аль-Ахли».

«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня. Я был готов, но не могу утверждать, что всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутренне я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.

Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило в меня, поддерживало меня, всегда было рядом до сегодняшнего дня. И вместе с ними мы приняли это решение, за это им большая благодарность. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю, — сказал спортсмен в ролике пресс-службы «быков».

26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду.

В сезоне-2025/26 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Всего за команду Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.

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Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Краснодар
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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