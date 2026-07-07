Сперцян — об уходе из «Краснодара»: «Мне немного тяжело и грустно, но внутренне я этого хотел»
Полузащитник Эдуард Сперцян обратился к болельщикам и руководству «Краснодара» после новости о переходе в «Аль-Ахли».
«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня. Я был готов, но не могу утверждать, что всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутренне я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.
Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило в меня, поддерживало меня, всегда было рядом до сегодняшнего дня. И вместе с ними мы приняли это решение, за это им большая благодарность. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю, — сказал спортсмен в ролике пресс-службы «быков».
26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду.
В сезоне-2025/26 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Всего за команду Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0-0
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15
|Родина
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|0-0
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -