Сперцян — об уходе из «Краснодара»: «Мне немного тяжело и грустно, но внутренне я этого хотел»

Полузащитник Эдуард Сперцян обратился к болельщикам и руководству «Краснодара» после новости о переходе в «Аль-Ахли».

«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня. Я был готов, но не могу утверждать, что всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутренне я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.

Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило в меня, поддерживало меня, всегда было рядом до сегодняшнего дня. И вместе с ними мы приняли это решение, за это им большая благодарность. Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю, — сказал спортсмен в ролике пресс-службы «быков».

26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду.

В сезоне-2025/26 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Всего за команду Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.