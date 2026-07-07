Агкацев обратился к Сперцяну после перехода хавбека в «Аль-Ахли»: «Горжусь тобой, давай там не выдумывай»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев обратился к Эдуарду Сперцяну после перехода полузащитника в «Аль-Ахли».

«Эдо, брат. Спасибо за годы рядом. За дружбу, за поддержку, за эмоции и за все моменты, которые мы пережили. Горжусь тобой. Пусть на новом месте все сложится и душа будет в тепле. Наслаждайся этим этапом и давай там не выдумывай», — написал голкипер в своем Telegram-канале.

«Быки» объявили о переходе Сперцяна в саудовский клуб 7 июля.

26-летний армянский хавбек является воспитанником «Краснодара». В системе клуба он играл с 2010 года, а с июля 2021 года выступал за основную команду.

В сезоне-2025/26 на его счету 42 матча во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Всего за команду Сперцян провел 185 матчей, забил 58 мячей и сделал 50 голевых пасов.