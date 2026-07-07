Балогун заявил, что не участвовал в процессе отмены своей дисквалификации на ЧМ-2026

Нападающий сборной США Фоларин Балогун прокомментировал ситуацию с отменой своей дисквалификации на чемпионате мира-2026.

25-летний форвард получил красную карточку в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины (2:0). Позднее ФИФА приостановила его дисквалификацию и заменила ее испытательным сроком на 1 год, что позволило игроку принять участие в матче 1/8 финала против Бельгии (1:4).

«Когда дисквалификацию отменили, конечно, возник большой резонанс. Для меня это не стало неожиданностью. Но я — футболист. И моя задача — выходить на поле и быть сосредоточенным на своей работе.

Я согласился с решением, когда мне показали красную карточку. И согласился с решением, когда мне разрешили сыграть, отменив дисквалификацию. Но я не принимал никакого участия в этом процессе. Это не имеет никакого отношения ко мне лично», — приводит слова спортсмена USA Today.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино по вопросу дисквалификации Балогуна.