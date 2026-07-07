«Спартак» примет «Зенит» 23 августа в 5-м туре РПЛ

«Спартак» и «Зенит» проведут первый матч в сезоне-2026/27 чемпионата России.

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Москве. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Ранее РПЛ опубликовала расписание первых девяти туров сезона-2026/27.

По итогам сезона-2025/26 «Спартак» набрал 52 очка и занял 4-е место. «Зенит» с 68 очками стал чемпионом.