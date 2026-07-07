Махачкалинское «Динамо» проиграло аргентинской «Химнасии»

Махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче уступило аргентинскому клубу «Химнасия и Эсгрима» — 1:3.

Единственный гол махачкалинцев на 4-й минуте забил Хуссем Мрезиг. У гостей отличились Энцо Мартинес Суарес, Йеремиас Мерло и Николас Скелотто.

5 июля аргентинский клуб в товарищеском матче сыграл вничью с «Зенитом» — 1:1.

Товарищеский матч

«Динамо» Махачкала (Россия) — «Химнасия и Эсгрима» (Аргентина) — 1:3 (1:1)

Голы: Мрезиг, 4 (1:0), Мартинес, 31 (1:1), Мерло, 75 (1:2), Скелотто, 88 (1:3)