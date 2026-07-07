«Оренбург» арендовал форварда «Велеса Сарсфилда» Боша

«Оренбург» объявил о переходе нападающего аргентинского клуба «Велес Сарсфилд» Бенхамина Боша.

21-летний форвард арендован до конца сезона-2026/27 с возможностью выкупа.

Аргентинец является воспитанником «Велес Сарсфилд». За основную команду он провел 4 матча. За вторую команду на его счету 46 игр, 17 голов и 3 результативных паса.