«Динамо» Москва — «Оренбург»: прямая трансляция товарищеского матча

Во вторник, 7 июля, состоится товарищеский матч «Динамо» Москва — «Оренбург». Игра пройдет на базе ВТБ УТБ «Новогорск-Динамо» в Новогорске. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Товарищеский матч пройдет в закрытом режиме. Прямой трансляции игры не запланировано. Видео с лучшими моментами встречи будет доступно на официальном сайте клуба и на страницах в социальных сетях.

В сезоне-2025-2026 московское «Динамо» набрало 45 очков и финишировало на седьмом месте в турнирной таблице. «Оренбург» по итогам минувшего сезона с 29 очками занял 12-ю строчку в чемпионате России.