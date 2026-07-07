В «Родине» рассказали о задаче команды на дебютный сезон в РПЛ

Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о задачах команды в РПЛ.

— Что должна показать «Родина» в следующем сезоне, чтобы руководство было довольно?

— В дебютном сезоне необходимо заложить фундамент, чтобы на его основе в будущем ставить более амбициозные задачи. Команда должна не просто почувствовать РПЛ, адаптироваться к ней, но и продемонстрировать качественный футбол теми игроками, которые вышли в РПЛ. Мы хотим увидеть прогресс наших ребят. И надеемся, что болельщики будут получать удовольствие на наших матчах.

По итогам сезона-2025/26 «Родина» выиграла Первую лигу и впервые в истории вышла в РПЛ.