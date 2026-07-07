Аршавин предложил Захаряну вернуться в РПЛ: «Мы его ждем»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Какой совет я могу дать Захаряну? Кто я такой, чтобы давать советы? Мы его ждем в России. Просто поиграть в футбол хотя бы. Пускай возвращается в Россию и поиграет в футбол. Во всяком случае для России это будет классно», — сказал Аршавин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За три сезона он провел за испанскую команду 65 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету 1 гол в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро. Контракт 23-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.