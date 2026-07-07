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Аршавин предложил Захаряну вернуться в РПЛ: «Мы его ждем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин в комментарии для «СЭ» поделился мнением о будущем полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Какой совет я могу дать Захаряну? Кто я такой, чтобы давать советы? Мы его ждем в России. Просто поиграть в футбол хотя бы. Пускай возвращается в Россию и поиграет в футбол. Во всяком случае для России это будет классно», — сказал Аршавин «СЭ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За три сезона он провел за испанскую команду 65 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В прошедшем сезоне на его счету 1 гол в 21 матче во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 10 миллионов евро. Контракт 23-летнего полузащитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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Андрей Аршавин
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Рубин

 9 1 2
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