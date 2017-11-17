Георгий Джикия: "Уезжать за границу сейчас нет никакого желания"

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия дал понять, что не думает об отъезде за границу. По словам игрока, он хочет подготовиться и успешно выступить на чемпионате мира-2018.

– За границу хотите?

– На данный момент нет никакого желания. Очень много еще нужно добиться здесь. Максимально подготовиться к чемпионату мира, который станет для каждого из нас самой большой проверкой, чего мы стоим. Успешно закончить этот чемпионат и Кубок страны, Лигу чемпионов. Поэтому сейчас все мысли – только о России и "Спартаке". (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Джикии