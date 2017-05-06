13:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Гаджи Гаджиев: "Тактика "Амкара" зависит от соотношения сил на поле"

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Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА рассказал о факторах, которые могут повлиять на предстоящую игру.

– У нас выйдут Камолов, Костюков и Гол, – сказал Гаджиев в эфире телеканала "Наш футбол". – Атакующая или оборонительная тактика? Все зависит от того, какое соотношение сил на поле. Если преимущество у одной команды, тогда приходится больше обороняться. Влияют на игру и методы, которые выбирают тренеры.

Матч "Амкар" – ЦСКА состоится сегодня, 6 мая, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 27-й тур
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