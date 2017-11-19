Гаджи Гаджиев: "Результат устроил бы, если бы "Амкар" бил пенальти раньше "Ростова"

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев назвал закономерной ничью в матче 17-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:0). В концовке встречи обе команды не реализовали пенальти - на 80-й минуте не забил Сверрир Ингасон, а на 92-й - Михаил Сиваков.

- Результат бы устроил, если бы мы били пенальти раньше, чем "Ростов", - сказал Гаджиев в эфире "Наш футбол". - Но когда упускаешь такой шанс в концовке, есть определенная горечь. Но если судить объективно, результат закономерен. Надо лучше распоряжаться мячом. Если будем принимать правильные решения, отдавать более точные передачи попадать по воротам... "Ростов" много шансов не дает. Хотя у нас в чемпионате мало кто дает шансов, все достаточно строго играют в обороне.