19:16 6 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Федор Смолов: "Тошич не забивал больше, чем я. Чудак котируется, как топовый игрок"

0
0
0
32

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в эфире передачи "Культ тура" выразил недоумение, почему все обсуждали его безголевую серию. Он привел в пример серию без забитых мячей полузащитника ЦСКА Зорана Тошича.

– Почему я был в сборной, когда не забивал? Тошич не забивал 2500 минут. Больше, чем я, – сказал Смолов. – Чудак играет в ЦСКА и котируется, как топовый игрок. Почему об этом никто не говорит?

0
0
0
32
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (32)
Войти, чтобы оставить комментарий

VVSh71

эх, Федя, Федя, .....

22:17 6 декабря

Jigan1609

да я не про это, палыч. что наши ни о чем, что леги хваленные, потому и говорю, что правильно смолов ляпнул про тошича

21:59 6 декабря

Андрей Палыч 1979

Jigan1609-Превозноси наших лимитчиков и принижай легов.И где будет наш футбол с такими персонажами как:Смолов,Мамаев,Кокорин.....???

21:44 6 декабря

Edward CSKA

Этот ЧУДАК выигрывал Чемпионат Сербии, с МЮ Чемпионат Англии, Серебро ЧЕ по молодёжке, не говоря о трофеях с ЦСКА. А ты в натуре ФЕДЯ, только авто за 12 млн.похвастаться и можешь. Вот и решайте кто ТОП , а кто просто ..

21:43 6 декабря

Jigan1609

где хваленые вагнер хульк и прочие "звезды" рфпл мирового масштаба

21:39 6 декабря

Jigan1609

был уже один такой тошич-красич

21:38 6 декабря

Jigan1609

правильно говорит, своих принижаем, а никчемных легов превозносим

21:38 6 декабря

Enich

Федя совсем с катушек съехал. видимо с мамаевом крепкая мужская дружба:)

21:13 6 декабря

DAVI SVININU!

Патомучто Тошич ЧЕМПИОН!

21:02 6 декабря

Helicopter

Ку-ку.

20:52 6 декабря

Ралпачан Фляйшманъ

очень некрасиво со стороны Федора. кальяну перекурил, что ли? такое позорное интервью не каждый сумеет дать.

20:44 6 декабря

Slim Taller

Совсем нюх потерял.Звездой себя почувствовал.По мне так посредственный игрок,классом ниже чем Тошич.

20:30 6 декабря

maxdc

Федя тоже чудак, на букву "м". Обычно после такого словесного поноса следует позор и забвение. Стыд публичному человеку шутить про авто за 12 лямов...

20:29 6 декабря

Melyfaro

Странно что он не сказал что Акинфеев не забивает :)

20:23 6 декабря

pravda1979

В футбольном мире все весьма относительно. Вчера ты был ни кем. Сегодня- предмет для подражания. "Завтра" способно перевернуть все с ног на голову. И какая полоса ни была бы в карьере футболиста, необходимо следить лишь за собой. И не критиковать даже тех, кто кажется "чудаком".

20:11 6 декабря

мин-воды

Тошич всю лигу Чемпионов в том году вытащил!

19:56 6 декабря

Assorti

Вот это Федя Смолов ляпнул. Зависть - плохое качество.

19:53 6 декабря

Тони Старк

То тренер Краснодара ересь про лучшую игру своего клуба несет,то Смолов вдруг себя бог знает кем возомнил,видимо Магнит с нового года цены на жрачку поднимет или на новый год бананы зацветут)

19:51 6 декабря

shpasic

то ли дело Тошич - блистал в других странах и золотые мячи пачками брал)

19:51 6 декабря

Тони Старк

Не дело Тошича мячи пачками забивать,хотя в последнее время он сильно сдал,а вот сможет ли Смолов сам заиграть в другой стране большой вопрос!Уже пылил в Нидерландах и ничего путного из этого не вышло.

19:49 6 декабря

Тот самый Зануда

Звёздочку похоже Федя словил.

19:46 6 декабря

CanagliaVova

Мамаев несомненно круче Тошича :-D

19:46 6 декабря

bond1951

это ты чудак без серого вещества в голове да тебе до ТОШИЧА как до луны

19:45 6 декабря

Dolphin75

Ну а топовым он котируется за такие пасы-шедевры, как в последнем матче на Траоре пяткой.

19:41 6 декабря

Promesov

Грубовато его понесло

19:40 6 декабря

Dolphin75

Мало того, что "чудак" - полузащитник, так ещё и фланговый. У него обязанности совсем иные, передачи поставлять форварду. Коим является Феодор))

19:37 6 декабря

armi

Жизнерадостный Ч,удак, ты Федя!!!!!!! Тошик - полузащ, а ты вроде чистый нап!!!!!!!!! Разницу объяснить или сам допетришь??? Хотя может и вряд ли.

19:35 6 декабря

mikeV

Aborigen06 - именно так

19:34 6 декабря

half back

Федя???? Ты одурел??? Кто ты чудак...

19:34 6 декабря

Aborigen06

Да и титулов побольше будет...

19:30 6 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ