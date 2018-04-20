Дзюба против "Зенита": "Арсенал" ищет решение, кто будет платить

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" принял принципиальное решение об участии форварда Артема Дзюбы в матче с "Зенитом" в рамках 27 тура.
Принципиальный вопрос лишь в том, кто заплатит сумму – 120 тысяч евро – выплата которой позволяет игроку выйти на поле. Именно такая сумма прописана в договоре с "Зенитом". Для "Арсенала" это серьезные деньги, и пока нет решения, что платить будет именно клуб. Возможны разные варианты: платит только игрок, платят на паях игрок и клуб. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, 29-летний Дзюба выступал за питерцев с 2015 года, а в январе 2018 года перешел в "Арсенал" на правах аренды.
Матч "Арсенал" – "Зенит" пройдет 22 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
sunseich
С ЦСКА, Спартака и Краснодара взять по 120, 120 Зениту, 240 Арсеналу)
19:57 20 апреля
BT1979
И хтой-то поначалу кричал: "Сам заплачУ, из своего кармана!". Ась? Опять язык обогнал моск?
19:43 20 апреля
Непорочный как ТИ
победитель кубка лицензирование не пройдет, так чта актуальность имеется
18:38 20 апреля
Непорочный как ТИ
игрочишко-жадоба, канеш клуп заплатит, карманы только проверяйте...
18:37 20 апреля
Пиитерец
Да, если конкуренты Зенита за место в ЛЧ не подсуетятся простимулировать, то бессмысленно за игру Зюбы платить
16:29 20 апреля
Mark deFossen77
Да никто не будет платить сейчас в Туле,после поражения Спартака,а следовательно и лишения перспективы ЛЕ для Арсенала ,никому участие Дзюбы в матче с Зенитом не нужно.
16:12 20 апреля
Pleafant
В том,что вопросы участия арендованных футболистов связаны с финансами-не нормально.Должно быть,или безусловный запрет или безусловное разрешение.В вопросе с Дзюбой,должен быть запрет.Выходить на поле против клуба,который платит две трети твоей зарплаты-не прилично.А со стороны зенитовского менеджмента-очередная глупость,это Шатов доказал.
15:26 20 апреля
Критик
Смысла нет. Спартак подосрал игрочишке и Арсеналу. Еврокубков не будет.
15:15 20 апреля
Жорик Вартанов
вон Шатов молча заплатил и вышел, а что Зюба? Зюба тряпка
14:19 20 апреля
Russellmoto
Лучше б на лечение детям отдали эти деньги...
14:18 20 апреля
Нефилим
Я бы хотел, чтобы Дзюба вышел против Зенита и напихал голов, но Арсенал уже ни за что не борется, ему не так важен результат этой игры...
14:16 20 апреля
Петя
Дзюба на гов.о изойдет, но платить не будет! Он только поговорил и сдуется бабки для него всё!
14:07 20 апреля
Andyk1
вскладчину Галицкий, Федун и Гинер)
13:38 20 апреля
nickkiol
Holländer-Michel Во-первых, Дзюба никому не обещал платить из своего кармана---Не знаю-знаю. В интервью СЭ сказал следующие: Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну
13:29 20 апреля
Levbereg
Тогда Дзюба вообще войдет в историю навсегда. Почти как Юра Ковтун)))
13:17 20 апреля
shpasic
может, Зенит предложил Дзюбе в два раза больше, чтобы он не играл?)
13:16 20 апреля
Levbereg
Буду смеяться если Дзюба нечаянно в свои ворота забьет)))))
13:16 20 апреля
Holländer-Michel
У-уу, сколько тут завистников и злопыхателей))) Во-первых, Дзюба никому не обещал платить из своего кармана, он сказал, что думает над этим. Во-вторых, платить за то, чтобы принести страдания клубу, которому принадлежишь - глупо. Манчини завтра не будет, а контракт с Зенитом действует.
13:13 20 апреля
Mikeroft
А чего искать-то. ГВК будет платить. Может еще Федун в долю войдет.
13:12 20 апреля
клад555
баламошка А чё, на попятную пошёл? Это меньше половины его месячной зарплаты в Зените. Да и всякие премиальные им платят. Долгов, наверное, куча у парня + ипотека, да ещё половину своей зарплаты на благотворительность отдаёт как Балотелли. Хочет ограбить Арсенал, который беднее его)Что ж ты буровишь!
13:11 20 апреля
клад555
баламошка А чё, на попятную пошёл? Это меньше половины его месячной зарплаты в Зените. Да и всякие премиальные им платят. Долгов, наверное, куча у парня + ипотека, да ещё половину своей зарплаты на благотворительность отдаёт как Балотелли. Хочет ограбить Арсенал, который беднее его)....Что ж ты буровишь?
13:10 20 апреля
РусланИ
игрочишко обещал сам заплатить! давай, пацан сказал, пацан сделал!
13:04 20 апреля
Jean4
Есть решение, Дзюба заплатит валютой из кошелька Быстрова! Осталось только его подрезать.)
13:04 20 апреля
Prometheus1983
Зажрались совсем!!! Отдайте лучше на благотворительность, детям жизни спасите! А Дзюба или не забьёт или повреждение получит на 10-й минуте и с поля уйдёт.
13:04 20 апреля
баламошка
P.S. Я думаю, что это дешёвые понты от игрочишки. Он специально хочет, чтобы в инете по поводу его вонь подняли, а он потом крохи эти заплатил и сказал: "Целуйте мне пятки, ругатели! Я круче Ибрагимовича!" Так и будет. Лол)
12:53 20 апреля
Trezvy
Современный футбол - это только деньги. Спорта как такового уже почти не осталось.
12:52 20 апреля
баламошка
А чё, на попятную пошёл? Это меньше половины его месячной зарплаты в Зените. Да и всякие премиальные им платят. Долгов, наверное, куча у парня + ипотека, да ещё половину своей зарплаты на благотворительность отдаёт как Балотелли. Хочет ограбить Арсенал, который беднее его)
12:50 20 апреля
ЗЮК:
Такое ощущение,что речь идёт о Месси или Салахе.Посредственный игрок,который не хотел выкладываться на поле,когда был в Зените,а теперь решил что-то доказать.Все тренеры у него плохие,кроме тех которые ставили его в состав.А ставили из-за того,что конкурентов не было в виду бедности команд.А когда появляется конкуренция,игрочишка сливается.
12:49 20 апреля
waleriy
Сколько вони от зюбы, а так кричал: я заплачу, я заплачу! Даже Кокорин сказал, что это пыль в глаза. Зюба сейчас копейку мать родную продаст. Вор должен сидеть в тюрьме, а не в футбол играть.
12:48 20 апреля
ROMEO
Не выйдет он, ничего этот матч не решает для Арсенала. А так Дзюба может навредить сам себе. Не выиграет Зенит и не попадет в ЛЧ, например, а Артем в следующем сезоне вернется из аренды, себе сделает только хуже. Арсенал ни за что сейчас не борется, и платить за этот цирк тоже не будет. В сборную его Черчесов не возьмет, если только все другие напы поломаются.
12:41 20 апреля