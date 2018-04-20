Дзюба против "Зенита": "Арсенал" ищет решение, кто будет платить

По информации "СЭ", тульский "Арсенал" принял принципиальное решение об участии форварда Артема Дзюбы в матче с "Зенитом" в рамках 27 тура.

Принципиальный вопрос лишь в том, кто заплатит сумму – 120 тысяч евро – выплата которой позволяет игроку выйти на поле. Именно такая сумма прописана в договоре с "Зенитом". Для "Арсенала" это серьезные деньги, и пока нет решения, что платить будет именно клуб. Возможны разные варианты: платит только игрок, платят на паях игрок и клуб. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, 29-летний Дзюба выступал за питерцев с 2015 года, а в январе 2018 года перешел в "Арсенал" на правах аренды.

Матч "Арсенал" – "Зенит" пройдет 22 апреля и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.