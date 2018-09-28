Дзюба извинился за травму Жиго

Нападающий сборной России Артем Дзюба в эфире передачи "Футбол России" на канале "Россия 24" рассказал, что травма защитника "Спартака" Самюэля Жиго - это нелепая случайность. Форвард также извинился перед футболистом.

- Еще раз приношу Жиго свои извинения. Когда футболисты получают такую травму, честно, умысла не было. Я хотел сыграть в плечо, но на повторе увидел, что сыграл в спину. Это действительно нелепая случайность. Когда он вышел, я спросил, все ли в порядке, он сказал, что да. Но это очень обидно.

Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). Защитник выбыл на полгода.

В текущем сезоне защитник провел 8 матчей за "Спартак", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.