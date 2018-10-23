06:20 | Футбол — РПЛ

Дочь Карреры: "Глушаков хотел, чтобы моего отца уволили. Я его ненавижу"

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Младшая дочь Массимо Карреры - Мартина - отреагировала на отставку своего отца с поста главного тренера "Спартака". Она отметила, что полузащитник Денис Глушаков хотел, чтобы итальянца уволили. Переписку с Мартиной скинул пользователь Твиттера под ником Oviksm в реплаях у обозревателя "СЭ" Сергея Егорова. 

 
Массимо Каррера с семьей.Дочери Карреры защищают отца. Они терпеть не могут Глушакова

Мартина: Большое вам спасибо (три сердечка).

Болельщик "Спартака": Пожалуйста, скажите мне, это все из-за Глушакова?

Мартина: Я не знаю точно, но уверена, что он - одна из проблем.

Ранее Глушаков оставил в Инстаграме запись, в которой поблагодарил Карреру за чемпионский титул. 

"Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!" - написал Глушаков.

На вопрос, почему ее сестра Франческа на это написала Глушакову "ты серьезно?????", Мартина ответила: 

- Потому что Глушаков хотел, чтобы моего отца уволили... Я его тоже ненавижу.

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