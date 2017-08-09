Дмитрий Парфенов: "Раз Дзагоев, Витинью и Вернблум вышли на поле - значит, мы потрепали нервы ЦСКА"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов после поражения от ЦСКА (1:2) в 5-м туре премьер-лиги посетовал, что его подопечные потеряли концентрацию в моментах с пропущенными голами. При этом специалист подчеркнул, что у него нет претензий к своим футболистам.

– Оказали достойное сопротивление медалистам и участникам Лиги чемпионов – сказал Парфенов. – Многое получалось, но многое и не получалось. Потеряли концентрацию при голах в наши ворота. Мы акцентировали внимание на том, что надо умирать в своей штрафной, ложиться, стелиться, но избегать таких голов. С трудом забиваем сами и такие простые мячи получаем в свои ворота. По самоотдаче и желанию, даже по качеству у меня нет претензий. Прибавляем от игры к игре. Главное, чтобы ребята не повесили головы, но мы и не дадим им этого сделать. Будем набирать очки и подниматься выше.

– Почему так мало били по воротам ЦСКА в концовке?

– Силенки закончились. ЦСКА – опытная команда, которая может выпускать на замену таких игроков, как Дзагоев, Вернблум и Витинью. Они вышли и добавили. Раз они появились на поле – значит, мы потрепали нервы сопернику. Им пришлось усиливаться. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – ЦСКА