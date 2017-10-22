Дмитрий Хомуха: "ЦСКА способен успешно сыграть с "Зенитом"

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха отметил, что армейцы способны успешно сыграть с "Зенитом" в матче 14-го тура чемпионата России.

– Давно не видели такой беспомощный ЦСКА, как во встрече с "Базелем"?

– Конечно, игра со швейцарцами явно армейцам не удалась. Они выглядели не очень уверенно. Зато теперь – в матче с "Зенитом", лидером чемпионата – появится хороший шанс реабилитироваться. Если с питерцами красно-синие сыграют удачно, все забудут про "Базель".

– Но реально ли за три-четыре дня что-то кардинально поменять в игре армейцев?

– ЦСКА неоднократно доказывал, что его рано списывать со счетов. Сколько раз армейцев уже хоронили? Не спешите этого делать и сейчас. Они возрождались и занимали высокие места. Уже довольно давно клуб не делает приобретений, но за счет опыта, характера, бойцовских качеств, считаю, москвичи способны успешно сыграть с тем же "Зенитом" в воскресенье.

– Вы бы не спешили сейчас бросать камень в огород ЦСКА?

– Наверное, надо посмотреть правде в глаза. Когда в последний раз ЦСКА делал приобретение? В основном клуб пополнялся свободными агентами. И сегодня игрокам просто нужно отдать должное за то, что они продолжают оставаться в верхней части турнирной таблицы и не валятся. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч ЦСКА - "Зенит" состоится 22 октября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.