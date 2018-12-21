Денис Глушаков: "Дарья – игрушка в чьих-то руках. Ей управляют джойстиком"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" ответил жене Дарье, которая обвинила его в измене и угрозах расправы.

Троянский конь. Что "Спартаку" делать с Глушаковым?

– Большой спорт – это большие деньги, – отметил Глушаков в эфире передачи Малахова. –Есть люди, которые обижены на это. "Спартак" сам вышел на меня и предложил переподписать контракт. Уверен, что поведение болельщиков на стадионе связано с ситуацией с женой. Это большая кампания. Дарья – игрушка. Ей запудрили мозг. Чья-то игрушка, которой управляют джойстиком. Настроили, поэтому она ведет себя таким образом.