Давыдов возглавил "Зенит-2", Горшков стал тренером молодежной команды "Зенита"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко во время презентации нового главного тренера команды Роберто Манчини отметил, что Александр Горшков и Анатолий Давыдов будут работать в структуре клуба. Давыдов сменит Владислава Радимова на посту наставника "Зенит-2", Горшков возглавит молодежную команду.

– В "Зените" сейчас всего два воспитанника питерского футбола – такого никогда не было, – отметил Фурсенко. – Константин Сарсания будет заниматься в том числе молодежью – он выстроит всю селекцию от самых маленьких футболистов до первой команды. Мы вернули Александра Горшкова, он будет тренировать "молодежку", а Анатолий Давыдов – "Зенит-2". Воспитанники "Зенита" должны быть костяком нашей команды и уезжать за рубеж. (Гоша ЧЕРНОВ)

Презентация Роберто Манчини. Live!