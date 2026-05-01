Макдэвид — о вылете «Эдмонтона» из Кубка Стэнли: «Мы были средней командой с высокими ожиданиями»
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отреагировал на вылет команды из Кубка Стэнли-2026.
В пятницу, 1 мая, «Ойлерз» уступили «Анахайму» (2:5) в шестом матче первого раунда плей-офф и проиграли серию со счетом 2-4.
«Мы искали стабильность весь год и, очевидно, не нашли ее в плей-офф. Это тяжело. Мы были средней командой весь год. Средней командой с высокими ожиданиями. А когда ожидания высокие, в итоге остается разочарование. Мы так и не смогли найти свою игру», — цитирует Макдэвида Edmonton Journal.
«Эдмонтон» вылетел из плей-офф НХЛ в первом раунде впервые с 2021 года. Команда является пятикратным обладателем Кубка Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990).
В четвертьфинал плей-офф НХЛ на данный момент вышли «Анахайм», «Колорадо», «Миннесота», «Каролина» и «Филадельфия».
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