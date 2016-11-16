Даниил Лесовой: "Получил российское гражданство, чтобы не считаться легионером"

Футболист "Зенита" Даниил Лесовой сообщил, что получил российское гражданство. 18-летний воспитанник киевского "Динамо" отметил, что видит перспективу в России и не хочет считаться легионером.

– Действительно, я получил российское гражданство. У меня родители россияне, а в Украине я получал паспорт, потому что должен был играть за юношескую сборную, – приводит "Р-Спорт" слова Лесового. – А сейчас вижу перспективу в России, поэтому не хочу считаться легионером. Исключительно в этих целях я принял российское гражданство. После моего решения пишут много негативных комментариев в социальных сетях. Да, это неприятно, ведь я люблю и Украину, и Россию. Хотелось бы меньше всего этого.

Сейчас я подписал контракт с "Зенитом" на два года. Периодически тренируюсь с первой командой, а так выступаю за "молодежку". Сейчас есть проблемы с документами, поэтому до зимы я могу выступать только за "молодежку". Сейчас целью является переход в более сильный чемпионат, а в сборной России тоже хочется сыграть. Но пока цель – закрепиться в "Зените". Да, это непросто, но мы не ищем легких путей. Были другие предложения, но я принял такое решение.

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