Букмекеры прогнозируют поражение "Терека" в матче с "Зенитом"

Сегодня четырьмя матчами завершится 13-й тур чемпионата России. В одном из них "Терек" принимает "Зенит". Встреча в Грозном начнется в 17:00.

Котировки букмекеров на матч "Терек" – "Зенит"

Коэффициенты Winline: П1 4,38 - Н 3,41 - П2 1,79

Прогноз на матч

Сергей ТАШУЕВ, бывший главный тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

Счет – 2:1. "Мне кажется, “Терек” победит, потому что будет играть при своих болельщиках, на своем стадионе в привычной атмосфере. Тем более, он провел удачные матчи, сейчас идет в первой четверке, турнирные задачи высокие. А “Зенит” приедет в гости к “Тереку” после Лиги Европы".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:2. "Несмотря на то, что “Терек” в последнем туре разгромил “Урал” на выезде и всегда очень здорово играет на домашней арене, все же победить “Зенит” ему будет очень трудно. Однако нас ждет очень интересный матч, так как обе команды идут в верхней части таблицы".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" - "Зенит".

Прямая трансляция матча "Терек" - "Зенит" - в воскресенье, 6 ноября, на каналах "Наш футбол" и "Матч ТВ".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Терек": Городов - Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади - Кузяев, Пирис - Лебеденко, Митришев, Грозав - Балай.

"Зенит": М.Кержаков - Анюков, Нету, Ломбертс, Кришито - Маурисиу, Витсель - Кокорин, Жулиану, Шатов - Дзюба.

ПОТЕРИ: Иванов (дискв.) - Данни, Смольников (травм.).