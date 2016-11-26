Букмекеры не видят фаворита в матче "Терек" – "Спартак"

26 ноября состоится матч 15-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Терек" – "Спартак". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Терек" – "Спартак"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,10 – Н 3,19 – П2 2,48

Трансляция матча "Терек" – "Спартак" 26 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Терек" – "Спартак".

Прямая трансляция матча "Терек" – "Спартак" 26 ноября на канале, "Матч ТВ".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Терек" – "Спартак"

Алексей ЗУЕВ, экс-голкипер "Спартака", обладатель Кубка России-2003 – 0:1. Легко "Спартаку" в Грозном не будет, это понятно. В последних матчах победы даются лидеру с большим трудом. Зе Луиша не хватает. Но красно-белые сильны командной игрой, и может выстрелить каждый. К тому же дать другой прогноз я просто не имею права!

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:2. Жду яркого шоу. Красная эмблема "Спартака" действует на "Терек", как на разъяренного быка, – последние четыре матча москвичи в Грозном проиграли. Но в этом сезоне они стали круче, поэтому как минимум ничьей добьются.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +7=4-9, 27 – 32.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 8 марта 2014 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Спартак" 1:0 20 сентября 2014 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Терек" 1:1 11 мая 2015 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Спартак" 4:2 7 ноября 2015 года Чемпионат РФПЛ "Терек" – "Спартак" 2:1 16 мая 2016 года Чемпионат РФПЛ "Спартак" – "Терек" 3:0

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Терек" в Грозном побеждает красно-белых в четырех матчах подряд, причем в трех случаях хозяевам удавалось выиграть, пропустив первыми.

Последний раз "Спартак" выиграл в столице Чечни 7 августа 2011-го (4:2). Из участников той встречи в команде остались Комбаров, Макеев и Ананидзе.

ЦИТАТЫ

Олег ИВАНОВ, полузащитник "Терека":

– Честно говоря, не думаю, что в игровом плане мы прибавили по сравнению с прошлым годом. В первую очередь, за счет самоотдачи. Но считаю, что мы еще далеки от той игры, что показывали в прошлом сезоне, может быть, мы где-то меньше очков брали, но показывали более зрелищный футбол. Задачу объявляли – еврокубковая зона. Посмотрим, на что мы наиграем.

Леонид ФЕДУН, владелец "Спартака" (отвечая на вопрос о слухах про недовольство трансферной политикой со стороны главного тренера, якобы пригрозившего покинуть клуб зимой):

– Кто-то специально вбрасывает информацию, чтобы расшатать команду. Информация о Каррере – это полная глупость.