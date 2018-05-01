"Бред наркомана и алкоголика. Ему кровь из вены в задницу кололи – лечили фурункулы". Ярдошвили – о словах О'Коннора

Врач "Динамо" Александр Ярдошвили, работавший в "Локомотиве" в середине нулевых, прокомментировал воспоминания экс-нападающего железнодорожников Гарри О'Коннора о "допинге" в России. По словам шотландца, клубные врачи практиковали так называемый кровяной допинг.

Гарри О’Коннор: "В "Локо" брали кровь, и после очистки вливали обратно"

– Это очередной бред наркомана и алкоголика. За десять лет крыша у него окончательно поехала, – сказал Ярдошвили. – Что он там конкретно заявляет?

– Что в "Локомотиве" игрокам переливали кровь перед матчами.

– Этого не было.

– То есть, шотландец это придумал?

– Придумал. Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние. Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

– Может, он что-то напутал?

– Допускаю, что речь вот о чем. У О'Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

– Но О'Коннор говорит, что после таких процедур чувствовал себя на миллион долларов.

– Естественно. Это же лечение. Фурункулез на ногах – серьезная проблема для футболиста. Но ничего запрещенного с ним не принималось. Кровь замораживать мы даже при желании не могли, это только в больницах делают. Да и никто в футболе это не делает. А если и делали, до еще до запретов. Как эритропоэтин – он ведь тоже когда-то применялся, но потом все поняли, что как он работает, и запретили его. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Валерий Филатов: "В "Локомотиве" переливали кровь? О'Коннор нагло врет!" //

Динияр Билялетдинов: "Переливание крови в "Локомотиве"? Может, это сам О’Коннор делал?"