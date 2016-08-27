Братья Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче

Братья Александр и Михаил Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче. Это произошло в домашнем поединке 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0). Михаил с первых минут защищал ворота команды, а Александр вышел на замену на 76-й минуте и успел отдать результативную передачу.

Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории "Зенита" и российского футбола, на счету форварда 373 матча в составе сине-бело-голубых и 161 забитый мяч. Михаил Кержаков сыграл 9 матчей за основной состав петербуржцев и пропустил 7 мячей.

Трансляция матча "Зенит" – "Амкар"