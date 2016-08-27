20:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Братья Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче

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Братья Александр и Михаил Кержаковы впервые вместе сыграли за "Зенит" в официальном матче. Это произошло в домашнем поединке 5-го тура чемпионата России против "Амкара" (3:0). Михаил с первых минут защищал ворота команды, а Александр вышел на замену на 76-й минуте и успел отдать результативную передачу.

Александр Кержаков – лучший бомбардир в истории "Зенита" и российского футбола, на счету форварда 373 матча в составе сине-бело-голубых и 161 забитый мяч. Михаил Кержаков сыграл 9 матчей за основной состав петербуржцев и пропустил 7 мячей.

Трансляция матча "Зенит" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

вот если бы в статье речь шла, например, о братьях комбаровых, которые много раз выходили на поле вместе, но главное, что про СПАРТАКОВЦЕВ, - комментов бы было раз в 50 поболее.... ))))))))))))))))))))))))

20:50

Aztec_Z

майор99 +++. О том и говорю, сверхмотивированный (сам себя подгоняет) Александр Кержаков за 15-20 своих минут на поле показал, как должен действовать нападающий: постоянные открывания, два или три удара по воротам и голевой пас.

20:44

Cantоna13

Смешно, но Миша пополезнее братухи будет для Зенита. Неважно, хорошая новость для питерцев, поздравляю.))

20:40

майор99

Миша получил вполне заслуженный "сухарь", хотя с нулем ударов по воротам со стороны Амкара это и не мудрено. А Саше за 15 минут достался голевой пас, хотя мог и сам забить минимум в одном эпизоде. Надеюсь, голы еще будут. Удачи братьям в Зените и новых побед!

20:30

Aztec_Z

У Миши почти работы не было, особенно во втором тайме. А вот Сашу, по аналогии с НХЛ, я бы назвал третьей звездой встречи после Шатова и Жулиано. Он вышел и за 15 минут показал "всякимкокориным", как нужно атаковать. Голоден до футбола Александр Кержаков. Всем бы футболистам так.

20:19

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