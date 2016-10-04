Балашов может стать гендиром "Арсенала", Семшов – спортивным директором

По информации "СЭ", в тульском "Арсенале" завтра могут произойти два назначения.

Помимо утверждения Гурама Аджоева президентом клуба, а Сергея Кирьякова главным тренером произойдут другие перемены в менеджменте клуба.

Так, Дмитрий Балашов может стать гендиректором тульского клуба, а Игорь Семшов – спортивным директором. Балашов в настоящий момент занимает пост начальника команды "Динамо" (ранее работал в "Локо" и "Анжи", а летом имел предложение о работе в сборной России), а Семшов после окончания карьеры выступал экспертом на "Матч ТВ". (Сергей ЕГОРОВ)

В "Арсенале" пока никто не говорит об уходе тренерского штаба //

Гурам Аджоев: "Я в тульском "Арсенале"? Позвоните завтра" //

Аджоев, скорее всего, станет президентом "Арсенала", команду возглавит Кирьяков