В "Арсенале" пока никто не говорит об уходе тренерского штаба

В тренерском штабе тульского "Арсенала" пока не комментируют информацию о возможной отставке. При этом было отмечено, что завтра днем состоится собрание, однако об уходе тренеров на данный момент никто не говорил.

По данным "СЭ", в среду должен состояться попечительский совет "Арсенала". С высокой долей вероятности на нем произойдут изменения в руководстве клуба и команды. Президентом "Арсенала", скорее всего, будет назначен Гурам Аджоев, известный по работе в "Динамо". В таком случае главным тренером станет Сергей Кирьяков, а Сергей Павлов покидает команду.

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. (Сергей АСТАХОВ)