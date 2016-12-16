Азамат Засеев: "Гончаренко – белорусский Конте"

Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в фильме "Игра разума. Как делается футбол" сравнил Виктора Гончаренко с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Специалист возглавил уфимский клуб перед началом сезона, но в декабре сменил Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА.

– Гончаренко – белорусский Конте, – сказал Засеев.