17:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Азамат Засеев: "Гончаренко – белорусский Конте"

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Полузащитник "Уфы" Азамат Засеев в фильме "Игра разума. Как делается футбол" сравнил Виктора Гончаренко с главным тренером "Челси" Антонио Конте. Специалист возглавил уфимский клуб перед началом сезона, но в декабре сменил Леонида Слуцкого на посту рулевого ЦСКА.

– Гончаренко – белорусский Конте, – сказал Засеев.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги первой части сезона
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Parasenok

полгода хоть бы продержался)))

17:58

30 лет за ЦСКА!

grroznyi- Главное, что не жёлтым земляным червяком.)))

17:55

shpasic

а Конте - это итальянский Ганчарэнка!

17:50

grroznyi85

А еще его называли белорусским Гвардиолой.

17:47

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