14:13 | Футбол — РФПЛ

Андрей Будогосский: "В рассмотрении на ККК судейства Карасева не было необходимости"

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский по итогам заседания контрольно-квалификационной комиссии, состоявшейся сегодня, заявил, что не было необходимости рассматривать судейство на матче 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА (2:2). Он также добавил, что оценка бригаде Сергей Карасева выставлена в соответствии с нормативными инструкциями УЕФА.

 
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– Рассматривала ли ККК заседании судейство матча "Локомотив" – ЦСКА?

– Насколько я знаю, в этом не было необходимости, поскольку инспектор матча Сергей Мартынов в своем рапорте дал исчерпывающий профессиональный анализ по всем ключевым эпизодам, имевшим место в игре, – сказал Будогосский.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России.

Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина, – продолжил Будогосский. – Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Tribunal Z

Да, трюфеля Уткина конкретно размазали))))

14:55

muob

Совет г. Будогосскому. Надо доверить Уткину проведение хотя бы одного матча в качестве главного судьи. И обязательно с трансляцией, чтобы все видели мастер-класс от профессионала судейства, господина Уткина.

14:55

Tribunal Z

ККК это похоже ку клус клан в современной интерпретации?

14:54

ЗЗ+

Хз, что там сказал Уткин - он в любом случае лицо не официальное. А вот за очередное хамство Будогосского пора бы уже Комитету по этике его привлечь к ответственности.

14:46

Dzaga

Неплохо Уткина постебал, улыбнуло, молодец

14:45

guy1984

Все его интервью, можно расценивать двояко. Такого никогда не уберут.

14:37