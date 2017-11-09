Андрей Будогосский: "В рассмотрении на ККК судейства Карасева не было необходимости"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский по итогам заседания контрольно-квалификационной комиссии, состоявшейся сегодня, заявил, что не было необходимости рассматривать судейство на матче 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА (2:2). Он также добавил, что оценка бригаде Сергей Карасева выставлена в соответствии с нормативными инструкциями УЕФА.

– Рассматривала ли ККК заседании судейство матча "Локомотив" – ЦСКА?

– Насколько я знаю, в этом не было необходимости, поскольку инспектор матча Сергей Мартынов в своем рапорте дал исчерпывающий профессиональный анализ по всем ключевым эпизодам, имевшим место в игре, – сказал Будогосский.

– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?

– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России.

Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина, – продолжил Будогосский. – Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем. (Сергей ЕГОРОВ)

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