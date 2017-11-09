Андрей Будогосский: "В рассмотрении на ККК судейства Карасева не было необходимости"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский по итогам заседания контрольно-квалификационной комиссии, состоявшейся сегодня, заявил, что не было необходимости рассматривать судейство на матче 16-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и ЦСКА (2:2). Он также добавил, что оценка бригаде Сергей Карасева выставлена в соответствии с нормативными инструкциями УЕФА.
– Рассматривала ли ККК заседании судейство матча "Локомотив" – ЦСКА?
– Насколько я знаю, в этом не было необходимости, поскольку инспектор матча Сергей Мартынов в своем рапорте дал исчерпывающий профессиональный анализ по всем ключевым эпизодам, имевшим место в игре, – сказал Будогосский.
– Какова оценка работы Сергея Карасева – верно ли, что рефери получил двойку?
– Оценка бригаде Сергея Карасева выставлена в полном соответствии с нормативными инструкциями УЕФА, которым точно следуют в России.
Со своей стороны хотел бы высказаться о словах комментатора Василия Уткина, – продолжил Будогосский. – Не могу давать оценку словам человека, который, по-видимому, повредил мозг, падая со стула во время одного из интервью. Могу лишь пожелать Василию Вячеславовичу в этом случае скорейшего выздоровления, завершения обсуждений предмета судейства, которым он не владеет. Освободившееся от этой темы время рекомендовал бы ему использовать для занятий в фитнес-центре, чтобы сохранять равновесие в дальнейшем. (Сергей ЕГОРОВ)
Карасеву поставят "единицу". Арбитр допустил серьезные ошибки в пользу ЦСКА
Tribunal Z
Да, трюфеля Уткина конкретно размазали))))
14:55
muob
Совет г. Будогосскому. Надо доверить Уткину проведение хотя бы одного матча в качестве главного судьи. И обязательно с трансляцией, чтобы все видели мастер-класс от профессионала судейства, господина Уткина.
14:55
Tribunal Z
ККК это похоже ку клус клан в современной интерпретации?
14:54
ЗЗ+
Хз, что там сказал Уткин - он в любом случае лицо не официальное. А вот за очередное хамство Будогосского пора бы уже Комитету по этике его привлечь к ответственности.
14:46
Dzaga
Неплохо Уткина постебал, улыбнуло, молодец
14:45
guy1984
Все его интервью, можно расценивать двояко. Такого никогда не уберут.
14:37