Карасеву поставят "единицу". Арбитр допустил серьезные ошибки в пользу ЦСКА

Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев за качество своей работы получит оценку 7,3-7,4 балла, что равно "единице" по 5-балльной шкале. По данным "СЭ", контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела два спорных эпизода этой игры и признала, что судья допустил серьезные ошибки.

Напомним, что на 56-й минуте Карасев не удалил Понтуса Вернблума за умышленный удар локтем Алексея Миранчука. Арбитр, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым, ограничился желтой карточкой, хотя следовало показать красную.

А на 75-й минуте рефери правильно назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА, но ошибочно не удалил защитника красно-синих Виктора Васина, лишившего соперника явной возможности забить гол и не пытавшегося при этом сыграть в мяч.

Судя по всему, третий момент, произошедший на 90+2-й минуте, комиссия пока не рассматривала. В самом конце матча произошло единоборство Вернблума с Игорем Денисовым, в котором, возможно, полузащитник ЦСКА тоже ударил оппонента правой рукой. В ходе телетрансляции этот эпизод толком не показали. (Александр БОБРОВ)