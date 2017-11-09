14:04 | Футбол — РФПЛ

Карасеву поставят "единицу". Арбитр допустил серьезные ошибки в пользу ЦСКА

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Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив"ЦСКА (2:2) Сергей Карасев за качество своей работы получит оценку 7,3-7,4 балла, что равно "единице" по 5-балльной шкале. По данным "СЭ", контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела два спорных эпизода этой игры и признала, что судья допустил серьезные ошибки.

 
Сергей КАРАСЕВ vs Понтус ВЕРНБЛУМ."Либо красная, либо ничего!" О чем говорили Вернблум и Карасев после матча

Напомним, что на 56-й минуте Карасев не удалил Понтуса Вернблума за умышленный удар локтем Алексея Миранчука. Арбитр, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым, ограничился желтой карточкой, хотя следовало показать красную.

А на 75-й минуте рефери правильно назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА, но ошибочно не удалил защитника красно-синих Виктора Васина, лишившего соперника явной возможности забить гол и не пытавшегося при этом сыграть в мяч.

Судя по всему, третий момент, произошедший на 90+2-й минуте, комиссия пока не рассматривала. В самом конце матча произошло единоборство Вернблума с Игорем Денисовым, в котором, возможно, полузащитник ЦСКА тоже ударил оппонента правой рукой. В ходе телетрансляции этот эпизод толком не показали. (Александр БОБРОВ)

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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alex-ls

а Гончаренко он не удалил, это разве не ошибка?

14:16

bep77

А как же поправочка к правилам от Медведева о том, что в одном матче много футболистов одной команды удалять нельзя? Одного удалил, всё! Так что Карась судил в соответствии с политикой Партии. Нельзя его наказывать!

14:14

echo2011

В подобных матчах,если руководствоваться данной заметкой,судьи обречены получать "единицы".Только в таких случаях некому будет судить.

14:13

Разбанен досрочно

про третий момент улыбнуло. повторов не было, у бобра у самого уверенности нет ("возможно"), но комиссия должна была все равно это рассматривать. что за обидки детские???

14:12