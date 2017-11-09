Карасеву поставят "единицу". Арбитр допустил серьезные ошибки в пользу ЦСКА

Арбитр матча 16-го тура чемпионата России "Локомотив" – ЦСКА (2:2) Сергей Карасев за качество своей работы получит оценку 7,3-7,4 балла, что равно "единице" по 5-балльной шкале. По данным "СЭ", контрольно-квалификационная комиссия РФС рассмотрела два спорных эпизода этой игры и признала, что судья допустил серьезные ошибки.
Напомним, что на 56-й минуте Карасев не удалил Понтуса Вернблума за умышленный удар локтем Алексея Миранчука. Арбитр, посоветовавшись с первым ассистентом Антоном Аверьяновым, ограничился желтой карточкой, хотя следовало показать красную.
А на 75-й минуте рефери правильно назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА, но ошибочно не удалил защитника красно-синих Виктора Васина, лишившего соперника явной возможности забить гол и не пытавшегося при этом сыграть в мяч.
Судя по всему, третий момент, произошедший на 90+2-й минуте, комиссия пока не рассматривала. В самом конце матча произошло единоборство Вернблума с Игорем Денисовым, в котором, возможно, полузащитник ЦСКА тоже ударил оппонента правой рукой. В ходе телетрансляции этот эпизод толком не показали. (Александр БОБРОВ)
alex-ls
а Гончаренко он не удалил, это разве не ошибка?
14:16
bep77
А как же поправочка к правилам от Медведева о том, что в одном матче много футболистов одной команды удалять нельзя? Одного удалил, всё! Так что Карась судил в соответствии с политикой Партии. Нельзя его наказывать!
14:14
echo2011
В подобных матчах,если руководствоваться данной заметкой,судьи обречены получать "единицы".Только в таких случаях некому будет судить.
14:13
Разбанен досрочно
про третий момент улыбнуло. повторов не было, у бобра у самого уверенности нет ("возможно"), но комиссия должна была все равно это рассматривать. что за обидки детские???
14:12