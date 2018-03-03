Андрей Будогосский: "Однозначная оценка работы Сельдякова сейчас преждевременна"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский коротко оценил работу арбитра Владимира Сельдякова в матче 21 тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0).

– Посмотрим, проанализируем ситуацию, связанную, в частности, со вторым удалением в матче, – сказал Будогосский. – Необходимо ещё раз посмотреть момент.

– Ваше первое впечатление?

– Оно может быть обманчивым. Наверное, судья имел основания принять то решение, которое он принял (второе удаление в матче – Прим. "СЭ"). Ждем выводов инспектора, который посмотрит моменты с камер ПТС.

Наверняка есть фрагменты, которые не шли в эфир. Торопиться и давать однозначную оценку судейства сейчас не стану. Надо подождать, однозначная оценка сейчас преждевременна. (Сергей ЕГОРОВ)

Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.

Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //

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