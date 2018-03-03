Андрей Будогосский: "Однозначная оценка работы Сельдякова сейчас преждевременна"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский коротко оценил работу арбитра Владимира Сельдякова в матче 21 тура чемпионата России "Зенит" – "Амкар" (0:0).
– Посмотрим, проанализируем ситуацию, связанную, в частности, со вторым удалением в матче, – сказал Будогосский. – Необходимо ещё раз посмотреть момент.
– Ваше первое впечатление?
– Оно может быть обманчивым. Наверное, судья имел основания принять то решение, которое он принял (второе удаление в матче – Прим. "СЭ"). Ждем выводов инспектора, который посмотрит моменты с камер ПТС.
Наверняка есть фрагменты, которые не шли в эфир. Торопиться и давать однозначную оценку судейства сейчас не стану. Надо подождать, однозначная оценка сейчас преждевременна. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что Сельдяков в этом матче принял несколько спорных решений. Арбитр удалил игроков "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал вторую желтую карточку защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву, но не удалил его с поля.
Сельдяков показал вторую желтую карточку Зайцеву, но не удалил его //
"Судья - лучший". Манчини повторил это несколько раз
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- Амкар
- Зенит СПб
- РФС
- Андрей Будогосский
- Доменико Кришито
- Александр Ерохин (футбол)
- Николай Зайцев
- Владимир Сельдяков
russia-forever
Очень удивлюсь, если вдруг Будогосский накажет Сельдякова! Хотя за бабло возможно всё. Может они на то и договаривались - ты, типа, утопи Зенит, а мы тебя финансово не забудем! Завтра и у Локомотива пол-состава удалят - Срамтаку надо расчищать дорогу к чемпионству!!!
23:23 3 марта
Объектив
Кришито удален по делу. Даже раньше стоило удалить. Игроку Амкара вторая желтая на эмоциях. Обычный фол, карточки и рядом нет. С Ерохиным эпизод пропустил, ничего сказать не могу. В целом отвратительная игра Зенита. Как болельщик Локо не могу не радоваться. Но как человек, симпатизирующий Питеру, не понимаю, как могут боссы Зенита не видеть абсолютной импотенции Манчини как тренера. Орет, расстраивается... А на тренировках чем занимается? Впечатление, что каждый раз игроки на поле выходят, как в первый, не знают вообще, что делать с мячом, когда против них команда глубоко обороняется... Ерохина уже минуте на 20 менять надо было, постоянные обрезы и потери мяча.... Как всегда истерики в адрес судьи. И вот тут я согласен с функционером из Амкара: Зеня не привык, что его в ЧМ России дома против середнячка могут судить без благосклонности. Отсюда шок и срывы игроков.
23:13 3 марта
Человек 555
pushgun Сельдяков весь матч провоцировал футболистов Зенита, просто не замечая нарушения против них. И добился таки своего два удаления. Формально удаление Кришито по делу. Удаление Ерохина сфабрикованное. Кроме того весь матч было просто огромное количество ошибок связанных с фиксацией штрафных, аутов, угловых. 99% из них были в пользу Амкара. Как думаете может быть такое случайностью? Конечно нет. Российский футбол погряз в коррупции. ------------ Слушай не скули диванный эксперт!!!! Да ошибался удаления бомжей по делу все а вот вторую жёлтую амкару за подставу заболотного просто фол . В бомжатии даже мужик и боец заболотный стал бабой подставной
23:11 3 марта
drJekil
Да какая вам разница на эту карточку? Игрок даже не поле не вышел на том последнем стандарте. А они все сгущают. Для других что ли команд что б попроще стало?)) ИМХО, внимательней нужно к аплодисментам Кришито отнестись.
22:19 3 марта
pushgun
Доктор_Хряк Да, Геннадий Сергеевич ушел в отрыв уже лет 15 как))) Его комментарии всерьез воспринимать невозможно. А по Сельдякову, дело даже не в удалениях а в трактовке огромного количества моментов всей судейской бригадой. Когда из 5 решений 3 абсурдные, то теряется смысл футбола. Команда бежит в атаку соперник выбивает мяч в аут и сам же вводит из аута, тут же теряет мяч снова идет нарушение и свисток в другую сторону. Комедия ошибок, а не судейство. На первенство спортшколы лучше судят.
20:53 3 марта
vit316
Надеюсь, судья после матча не обеднеет.
20:51 3 марта
kozban400
Ну только Будогосский, глава департамента судейства, может так прокомментировать неудаление при показанной второй жёлтой карточки! Каков поп таков и приход! СТЫДОБА!!! Когда нет чести, говорить о совести беспредметно!
20:37 3 марта
xaris
По второй Ерохину. Ерохин в течении нескольких секунд сыграл агрессивно (по двум игрокам ) , хотя удар по ноге не казался сильным , думаю в сумме двух эпизодов он принял такое решение
20:27 3 марта
Slim Taller
Судейство было плохим не из-за предвзятости.а в силу низкой квалификации арбитра.Игру посадил на свисток,эпизоды трактовал по разному.Карточки,те,что показал,в основном,по делу.Может быть,в эпизоде со второй Ерохину.можно было ограничиться штрафным.Но Сельдяков достал жёлтую с такой скоростью,что сложилось впечатление,что только того и ждал.
19:59 3 марта
ВЛАР
У судьи предвзятости не было. Зенитовские привыкли к вседозволенности, а когда это не стало проходить, поплыли.
19:47 3 марта
Доктор_Хряк
2pushgun: я те просто рекомендую смотреть футбол без комментариев Г.С.Орлова, даже без звука. Поверь, футбол ты увидишь сааавсем другим и ошибки тоже )
19:42 3 марта
гог
Нормально судил. Грубость была обоюдная.
19:31 3 марта
pushgun
))))))))))))))) Ошибок было огромное количество, со штрафными, с аутами, с угловыми. Оценка игры у Сельдякова сильно страдает. Ерохин удален не по делу. Арбитр постоянно провоцировал футболистов Зенита не фиксируя очевидные нарушения на них. Нормальным судейством тут и не пахнет. Бесплатно в одном направлении, да еще такое количество раз судья ошибаться просто не мождет. Доктор_Хряк
19:29 3 марта
Доктор_Хряк
Нормальное судейство ! Ошибок нет.
19:23 3 марта
pushgun
Сельдяков весь матч провоцировал футболистов Зенита, просто не замечая нарушения против них. И добился таки своего два удаления. Формально удаление Кришито по делу. Удаление Ерохина сфабрикованное. Кроме того весь матч было просто огромное количество ошибок связанных с фиксацией штрафных, аутов, угловых. 99% из них были в пользу Амкара. Как думаете может быть такое случайностью? Конечно нет. Российский футбол погряз в коррупции.
19:22 3 марта