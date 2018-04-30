22:54 30 апреля | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Пятая колонна"? Семина не так поняли"

Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Юрий СЕМИН. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание главного тренера Юрия Семина о "пятой колонне".

После поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России Семин выразил свое отношение к слухам о возможном приходе на его место Карло Анчелотти. Специалист сказал: "У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше".

- Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?

- Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Юрий Семин: "Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше" // 
Анатолий Мещеряков: "Продление контракта Семина?
Тренер выполнил все поставленные задачи"  //
Все о чемпионате России по футболу

Краснодар - Локомотив

Опрос

Когда "Локомотив" станет чемпионом?
голосовать
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Краснодар" притормозил "Локо", ничья "Зенита" и ЦСКА и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!