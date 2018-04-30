Анатолий Мещеряков: "Пятая колонна"? Семина не так поняли"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал высказывание главного тренера Юрия Семина о "пятой колонне".

После поражения от "Краснодара" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России Семин выразил свое отношение к слухам о возможном приходе на его место Карло Анчелотти. Специалист сказал: "У нас есть пятая колонна, которая не особо хочет чтобы Семин продолжал дальше".

- Многие поняли слова Семина так, что против него пытаются вести борьбу изнутри клуба. Такое возможно?

- Думаю, главного тренера неправильно поняли. Это идет не из клуба. Больше мне сказать сейчас нечего. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Юрий Семин: "Есть пятая колонна, которая не особо хочет, чтобы я работал дальше" //

Анатолий Мещеряков: "Продление контракта Семина?

Тренер выполнил все поставленные задачи" //

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