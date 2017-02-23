Алексей Гасилин: "Я не говорю "Зениту" "прощай", я говорю "до свидания"

Нападающий Алексей Гасилин поблагодарил тренерский штаб, руководство и болельщиков "Зенита". Футболист оставил сообщение благодарности в своем "Инстаграме".
По информации "СЭ", Гасилин стал игроком "Амкара". Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего форварда, а сам он подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне Гасилин в составе "Зенита-2" провел в ФНЛ 19 матчей и забил 8 голов.
Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия, всех болельщиков! - написал Гасилин. - Отдельно хочу сказать большое спасибо команде "Зенит-2", всем моим партнерам, футбол – командная игра, и без них я не смог бы расти как футболист, и конечно же тренерам: главному тренеру В. Н. Радимову, под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени и получил предложения от моего нового клуба, его помощникам - А. А. Конееву, который знал, как спровоцировать меня, чтобы я показывал максимальный результат на поле, А. Н. Беркетову и Ю. А. Окрошидзе, всему административному штабу и доктору, массажистам, которые всегда были ко мне добры и помогали в любых ситуациях и проблемах! Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю прощай, я говорю до свидания!
Хочу поблагодарить свой родной клуб ,который вырастил меня как футболиста ;руководство клуба ;тренеров клубной академии ,которые вкладывали в меня свои знания и усилия; всех болельщиков ! Отдельно хочу сказать большое спасибо команде Зенит-2 ; всем моим партнерам ;футбол - командная игра и без них я бы не смог расти как футболист , и конечно же ; тренерам :Главному тренеру В.Н Радимову , под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени ,и получил предложения от моего нового клуба ; его помощникам: А.А Конееву , который знал , как спровоцировать меня ,чтоб я показывал максимальный результат на поле ; А.Н Беркетову и Ю.А Окшрошидзе, моему испанскому другу Дани - тренеру по физ.подготовке ; всему административному штабу и доктору; массажистам , которые всегда были ко мне добры и помогали в любых ситуациях и проблемах ! Жизнь такая штука , которая ставит перед нами выбор : я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решения перейти в другой клуб ! Всем большое спасибо ! Я не говорю прощай , я говорю до свидания !
rotor23
Шальке-Амкар..............
17:12