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Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

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По информации "СЭ", форвард "Зенита" Алексей Гасилин перешел в пермский "Амкар". Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего форварда, а сам он подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне Гасилин в составе "Зенита-2" провел в ФНЛ 19 матчей и забил 8 голов. (Сергей ЕГОРОВ)

НЕМЕЦКИЙ ДНЕВНИК Алексея ГАСИЛИНА
Губка Боб как учитель // 
Ради Лиги Европы стал шахтером //
"Начал читать Лондона. В планах Ремарк" //
"Пропустил между ногами – гони два евро!" //
"Давай, давай", мед и мифы о России //
"В "Шальке" встретили как родного русским матом" //
"Шеф-повар все время называет меня Путиным" //
На клубном ужине спел "Команда молодости нашей". Немецкий дневник Гасилина //
На прощание подарил повару бутсы с автографом. Немецкий дневник Гасилина

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Гарик "внук Наташи" Попов

Согласен с предыдущими комментами. Куда катится мой клуб?

19:44

Самурай Игорь

Грустная тенденция, вместо того, чтобы дать шанс и продать Кокорина. За своего болеть могли бы, дополнительные эмоции, плюс и к игре и к очкам. А так один сплошной минус, из всей команды только пара интересных игроков.

19:27

parallich

Вот уроды

19:18

serzheo

Браво Зенит! Шейдаева было мало.... А Кокорин куда перешел?

19:08

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