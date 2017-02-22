Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Алексей Гасилин перешел в пермский "Амкар". Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего форварда, а сам он подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне Гасилин в составе "Зенита-2" провел в ФНЛ 19 матчей и забил 8 голов. (Сергей ЕГОРОВ)

НЕМЕЦКИЙ ДНЕВНИК Алексея ГАСИЛИНА

Губка Боб как учитель //

Ради Лиги Европы стал шахтером //

"Начал читать Лондона. В планах Ремарк" //

"Пропустил между ногами – гони два евро!" //

"Давай, давай", мед и мифы о России //

"В "Шальке" встретили как родного русским матом" //

"Шеф-повар все время называет меня Путиным" //

На клубном ужине спел "Команда молодости нашей". Немецкий дневник Гасилина //

На прощание подарил повару бутсы с автографом. Немецкий дневник Гасилина