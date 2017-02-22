Гасилин перешел из "Зенита" в "Амкар"

По информации "СЭ", форвард "Зенита" Алексей Гасилин перешел в пермский "Амкар". Клубы достигли договоренности о трансфере 20-летнего форварда, а сам он подпишет долгосрочный контракт. В текущем сезоне Гасилин в составе "Зенита-2" провел в ФНЛ 19 матчей и забил 8 голов. (Сергей ЕГОРОВ)
НЕМЕЦКИЙ ДНЕВНИК Алексея ГАСИЛИНА
Губка Боб как учитель //
Ради Лиги Европы стал шахтером //
"Начал читать Лондона. В планах Ремарк" //
"Пропустил между ногами – гони два евро!" //
"Давай, давай", мед и мифы о России //
"В "Шальке" встретили как родного русским матом" //
"Шеф-повар все время называет меня Путиным" //
На клубном ужине спел "Команда молодости нашей". Немецкий дневник Гасилина //
На прощание подарил повару бутсы с автографом. Немецкий дневник Гасилина
Гарик "внук Наташи" Попов
Согласен с предыдущими комментами. Куда катится мой клуб?
19:44
Самурай Игорь
Грустная тенденция, вместо того, чтобы дать шанс и продать Кокорина. За своего болеть могли бы, дополнительные эмоции, плюс и к игре и к очкам. А так один сплошной минус, из всей команды только пара интересных игроков.
19:27
parallich
Вот уроды
19:18
serzheo
Браво Зенит! Шейдаева было мало.... А Кокорин куда перешел?
19:08