Александр Шикунов: "Ломовицкого в "Крыльях" не будет, по Тимофееву ждем решение "Спартака"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что 20-летнего полузащитника Александра Ломовицкого в самарском клубе не будет. В то же время он допустил, что волжан усилит 24-летний хавбек красно-белых Артем Тимофеев.

- Ломовицкого в "Крыльях" не будет, - сказал Шикунов.

- Почему?

- Насколько знаю, в "Спартаке" приняли решение не отдавать его.

- А Тимофеев окажется в "Крыльях"?

- Пока сложно сказать. Ждем, что по нему решит "Спартак" и готовы оперативно начать переговоры.

- Правда ли, что следующим вашим новичком будет 24-летний Григорий Морозов из "Динамо"?

- Нет, его у нас не будет. Мы даже не вели по нему переговоров. (Андрей Сизякин)

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