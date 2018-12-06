Александр Шикунов: "Крылья Советов" положительно относится к возможности введения этой технологии"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов прокомментировал тот факт, что клубы премьер-лиги на общем собрании одобрили использование системы видеопомощи арбитрам (ВАР). Он добавил, что самарский клуб потерял немало очков из-за судейских ошибок.

– Наш клуб положительно относится к возможности введения этой технологии, – приводят "Известия" слова Шикунова. – В этом сезоне мы потеряли немало очков из-за судейских ошибок. Если бы система работала уже в текущем чемпионате, то у "Крыльев" было бы как минимум 20 баллов, а не 14.

Ранее стало известно, что было поручен создать рабочую группу по этому вопросу, ее возглавил Владимир Хашиг. Клубы поддержали идею создания единого центра для видеоарбитров в Москве. До 25 декабря рабочая группа должна представить нам отчет на эту тему.