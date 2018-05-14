Агент - о будущем Джорджевича: "У Луки контракт с "Зенитом" еще на два года"

Форвард Лука Джорджевич, который провел сезон-2017/18 чемпионата России в аренде в "Арсенале", вернется в "Зенит", владеющий правами на него. В тульском клубе нападающий забил семь голов в 22-х матчах.

– Сейчас Лука отправится в сборную Черногории, а после вернется в "Зенит", - сказал "СЭ" Игор Глушевич, агент нападающего. - У него контракт еще на два года.

Контракт 23-летнего Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 2020 года. Он перешел в команду из Петербурга в 2012 году. (Игорь НОВИКОВ)

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