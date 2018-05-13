"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита"

Иван Заманков, миллионный болельщик "Зенита" в сезоне-2017/18, в эфире телеканала "Матч ТВ" назвал кандидатов на пост главного тренера команды, имена которых ему сообщил заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев.

В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").

Сегодня "Зенит" перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (6:0) объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.​

Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //

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