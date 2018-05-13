"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита"

Иван Заманков, миллионный болельщик "Зенита" в сезоне-2017/18, в эфире телеканала "Матч ТВ" назвал кандидатов на пост главного тренера команды, имена которых ему сообщил заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев.
В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").
Сегодня "Зенит" перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (6:0) объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.
Роберто Манчини: "Решил уйти из "Зенита" три месяца назад" //
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- Сергей Семак
- Зенит СПб
- Вячеслав Малафеев
- Шахтер Дн
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Наполи
- Ривер Плейт
- Уфа
- Хорхе Сампаоли
- Маурицио Сарри
- Энцо Франческоли
HerculesKolya
Гальярдо серьёзный человек! Либертадорес брал как-никак!
19:35
shpasic
Конте, Анчелотти, Капелло, Гаттузо, Баламошка.
19:33
lavrentev01
А мне кажется, что именно у Сергея Богданыча все получится. Нутром чую.
19:31
Бу-га-га!
Ни Сержа, ни Мыловара... Теневые кандидаты?
19:28
07770
Оставьте Уфу в покое.Дайте Семаку спокойно работать и развиваться.Руководство Зента - это банда убийц талантов(((
19:22
kb minsk
Я думаю, что Фонсека, Сарри и Сампаоли вряд ли поедут в Россию. Они будут востребованы и в топ чемпионатах. Особенно Сарри.
19:19
vard432
А где Гамула?
19:18
Дядька
Лучшим вариантом остается Сарри, по его приглашению и надо прилагать все старания. На втором месте Фонсека. Остальные сомнительны.
19:13