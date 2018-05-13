18:59 | Футбол — РФПЛ

"Список пяти". Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита"

Маурицио САРРИ, Паулу ФОНСЕКА, Хорхе САМПАОЛИ, Марсело ГАЛЬЯРДО и Сергей СЕМАК. Фото "СЭ" Названы кандидаты на пост главного тренера "Зенита". Фото "СЭ"
Маурицио САРРИ, Паулу ФОНСЕКА, Хорхе САМПАОЛИ, Марсело ГАЛЬЯРДО и Сергей СЕМАК. Фото "СЭ"
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Иван Заманков, миллионный болельщик "Зенита" в сезоне-2017/18, в эфире телеканала "Матч ТВ" назвал кандидатов на пост главного тренера команды, имена которых ему сообщил заместитель спортивного директора петербургского клуба Вячеслав Малафеев.

В список вошли: Маурицио Сарри ("Наполи"), Паулу Фонсека ("Шахтер"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").

Сегодня "Зенит" перед матчем 30-го тура РФПЛ против "СКА-Хабаровска" (6:0) объявил о досрочном расторжении контракта с Роберто Манчини по обоюдному согласию сторон без выплаты взаимных компенсаций.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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HerculesKolya

Гальярдо серьёзный человек! Либертадорес брал как-никак!

19:35

shpasic

Конте, Анчелотти, Капелло, Гаттузо, Баламошка.

19:33

lavrentev01

А мне кажется, что именно у Сергея Богданыча все получится. Нутром чую.

19:31

Бу-га-га!

Ни Сержа, ни Мыловара... Теневые кандидаты?

19:28

07770

Оставьте Уфу в покое.Дайте Семаку спокойно работать и развиваться.Руководство Зента - это банда убийц талантов(((

19:22

kb minsk

Я думаю, что Фонсека, Сарри и Сампаоли вряд ли поедут в Россию. Они будут востребованы и в топ чемпионатах. Особенно Сарри.

19:19

vard432

А где Гамула?

19:18

Дядька

Лучшим вариантом остается Сарри, по его приглашению и надо прилагать все старания. На втором месте Фонсека. Остальные сомнительны.

19:13

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