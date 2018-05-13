Домашние матчи "Зенита" в сезоне-2017/18 посетили 1 020 966 болельщиков

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что домашние матчи команды в сезоне-2017/18 во всех турнирах посетили 1 020 966 болельщиков. Юбилейный, миллионный, зритель посетил арену "Санкт-Петербург" на матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0). Этим поклонником футбола стал полуторагодовалый ребенок. Ключи от автомобиля его семье вручил президент питерского клуба Сергей Фурсенко.
Отметим, что средняя посещаемость игр "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" составила 43 390 человек.
😍😍😍– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 13 мая 2018 г.
Подробности: https://t.co/7IH7rnspVt pic.twitter.com/sy7fI7GDJl
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2018-05-13-zapredelnyy-rekord-zenita-1-020-966-zriteley-na-domashney-arene-v-sezone-2017-18.htm
Tomai10
я против зенита,ибо при откатных миллионах у.е. отвратные тренера и отвратный футбол! при "НАРОДНОМ достоянии" надо в тюрьму сажать за растрату и мошенничество! почему этим бездарям бабло из общих недр???
19:27
RT
Стадион в Петербурге - фантастика!!! Жаль, что команда не соответствует уровню арены. Но я уверен, что в следующем году Питер будет чемпионом. Нужен хороший тренер и парочка классных игроков.
19:21
Митяй.КБ
Милая Валька82 теперь может быть довольна,так он всем любит про посещаемость рассказывать
19:00
Millwall82
За дарма. 500-800 рэ для Москвы это даже в метро не войдешь.
19:00