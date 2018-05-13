Домашние матчи "Зенита" в сезоне-2017/18 посетили 1 020 966 болельщиков

"Зенит" на официальном сайте сообщил, что домашние матчи команды в сезоне-2017/18 во всех турнирах посетили 1 020 966 болельщиков. Юбилейный, миллионный, зритель посетил арену "Санкт-Петербург" на матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0). Этим поклонником футбола стал полуторагодовалый ребенок. Ключи от автомобиля его семье вручил президент питерского клуба Сергей Фурсенко.

Отметим, что средняя посещаемость игр "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" составила 43 390 человек.