18:53 | Футбол — РФПЛ

Домашние матчи "Зенита" в сезоне-2017/18 посетили 1 020 966 болельщиков

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"Зенит" на официальном сайте сообщил, что домашние матчи команды в сезоне-2017/18 во всех турнирах посетили 1 020 966 болельщиков. Юбилейный, миллионный, зритель посетил арену "Санкт-Петербург" на матче 30-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (6:0). Этим поклонником футбола стал полуторагодовалый ребенок. Ключи от автомобиля его семье вручил президент питерского клуба Сергей Фурсенко.

Отметим, что средняя посещаемость игр "Зенита" на арене "Санкт-Петербург" составила 43 390 человек.

Зенит - СКА-Хабаровск

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-05-13-zapredelnyy-rekord-zenita-1-020-966-zriteley-na-domashney-arene-v-sezone-2017-18.htm

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Tomai10

я против зенита,ибо при откатных миллионах у.е. отвратные тренера и отвратный футбол! при "НАРОДНОМ достоянии" надо в тюрьму сажать за растрату и мошенничество! почему этим бездарям бабло из общих недр???

19:27

RT

Стадион в Петербурге - фантастика!!! Жаль, что команда не соответствует уровню арены. Но я уверен, что в следующем году Питер будет чемпионом. Нужен хороший тренер и парочка классных игроков.

19:21

Митяй.КБ

Милая Валька82 теперь может быть довольна,так он всем любит про посещаемость рассказывать

19:00

Millwall82

За дарма. 500-800 рэ для Москвы это даже в метро не войдешь.

19:00

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