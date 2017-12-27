Адам Натхо: "Бибрас не сторонник менять команду, его все устраивает в ЦСКА"

Адам Натхо, отец полузащитника "Локомотива" Амира Натхо, рассказал, что его родственник, хавбек ЦСКА Бибрас Натхо не планирует уходить из команды. По его словам, игрок хочет встретиться с руководством армейцев после январских праздников и обсудить свое будущее в клубе.

Напомним, что контракт Натхо с ЦСКА согласно порталу Transfermarkt заканчивается летом 2018 года.

- Амир планирует остаться в "Локомотиве"?

- У него там все нормально. Об уходе из команды даже не думает. Надо ценить то, что есть и доказывать игрой свою необходимость "Локомотиву".

- Вы общаетесь с Бибрасом Натхо из ЦСКА?

- Конечно, общаемся.

- У него через полгода заканчивается контракт с армейцами. Планирует ли он продлить соглашение?

- Он планировал после отпуска встретиться и поговорить на эту тему с руководством. Бибрас, как и Амир, не сторонник менять команду, в ЦСКА его все устраивает. К тому же, он вернулся в стартовый состав ЦСКА, постоянно играет, все идет хорошо. Думаю, после каникул все окончательно разрешится. (Павел ГУРЕВИЧ)