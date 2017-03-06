Жулиану: "Спартак" в течение недели готовился только к одной игре"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что команда уступила по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехту" из-за зимнего перерыва в чемпионате России. Также футболист выразил уверенность в том, что питерцы имеют большие шансы выиграть премьер-лигу.

– В "Зените" мы играем по схеме 4-3-3, я в атакующей группе, – цитирует UOL Жулиану. – Иногда мы перестраиваемся на 4-2-3-1, и я становлюсь фактически вторым нападающим. Но главное – это имеющаяся у меня свобода действий. Это позволяет мне использовать в игре все свои лучшие качества.

Мы здорово стартовали в чемпионате России, но после того, как начались выступления в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, с учетом силы российского чемпионата, давались нам тяжело. "Спартак" же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров, и у нас есть все для того, чтобы выиграть золотые медали.

Из-за перерыва, связанного с русской зимой, мы два месяца не играли. Мы проделали хорошую работу на сборах, но в первых матчах уступили "Андерлехту", который играл в режиме нон-стоп. Ответная встреча в нашем исполнении получилась практически идеальной, но на последних минутах мы пропустили гол, который не позволил нам выйти в 1/8 финала. Таков футбол, мы должны с высоко поднятой головой идти вперед.

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