Жулиану: "Спартак" в течение недели готовился только к одной игре"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что команда уступила по сумме двух матчей в 1/16 финала Лиги Европы "Андерлехту" из-за зимнего перерыва в чемпионате России. Также футболист выразил уверенность в том, что питерцы имеют большие шансы выиграть премьер-лигу.
– В "Зените" мы играем по схеме 4-3-3, я в атакующей группе, – цитирует UOL Жулиану. – Иногда мы перестраиваемся на 4-2-3-1, и я становлюсь фактически вторым нападающим. Но главное – это имеющаяся у меня свобода действий. Это позволяет мне использовать в игре все свои лучшие качества.
Мы здорово стартовали в чемпионате России, но после того, как начались выступления в Лиге Европы, стало тяжелее. Два матча в неделю, с учетом силы российского чемпионата, давались нам тяжело. "Спартак" же играет только в чемпионате, в течение недели готовится только к одной игре. Мы потеряли несколько важных очков, но впереди еще 12 туров, и у нас есть все для того, чтобы выиграть золотые медали.
Из-за перерыва, связанного с русской зимой, мы два месяца не играли. Мы проделали хорошую работу на сборах, но в первых матчах уступили "Андерлехту", который играл в режиме нон-стоп. Ответная встреча в нашем исполнении получилась практически идеальной, но на последних минутах мы пропустили гол, который не позволил нам выйти в 1/8 финала. Таков футбол, мы должны с высоко поднятой головой идти вперед.
Жулиану: "Я доказал "Зениту", что меня не зря пригласили" //
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RW.irk
Бугага, Серега! Ростов на днях с МЮ играет. А где твой КЕУ? Неужто на два фронта играет?))) Печально, но нет. На два фронта более чем успешно играет Ростов. А КЕУ как всегда в полной опе. Бгг
20:58
Tolyan-62
Виктор, а может быть Вам для начала начать меньше говорить и лучше и больше тренероваться, а то ведь замечено, что, как только футболисты начинают часто рассказывать болельщикам и футболистам о том, что кто-то или что-то им мешает показать выдающийся результат, то он автоматически начинает плохо играть. Вот и Вас Виктор, в позавчерашнем матче с ЦСКА почему-то плохо мало видно на футбольном поле? А за такую зарплату, которую Вы получаете в "Зените", нужно не просто играть, а очень хорошо играть и очень интенсивно тренероваться.
20:56
serzheo
Жулик тему говорит, в след. году Спам повторит судьбу Ростова (в этом) ибо понятия не имеют, что такое игра на два фронта. Это выше их понимания. "чемпиены" )))
20:51
krabovyj
Осталось не подскользнуться на собственных соплях ....
20:46
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
мда. эти люди всегда будут ныть и ссылаться на тяжелую судьбу. но от бабок, правда, никогда не откажутся. вот уж точно теперь можно говорить о деградации любого футболиста, попавшего в рашен действительность. один Халк был исключением.
20:45
shpasic
Жулиано не играл в ЛЧ, вроде, за Зенит. но теперь-то и он будет только к одной игре в неделю готовиться))
20:43
Hummel
Бедненький Жулиано, заставили в Лиге Чемпионов играть... Где слили всё. Как и в Лиге Европе. Так что нагрузка не ахти какая выпала. Зато теперь можно поплакаться на судьбу-злодейку.
20:38