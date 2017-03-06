Жулиану: "Я доказал "Зениту", что меня не зря пригласили"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что не может привыкнуть к погодным условия в России. Экс-хавбек "Днепра" подчеркнул, что выступления в чемпионате Украины помогли ему быстро адаптироваться в клубе из Санкт-Петербурга.

– Думаю, самая низкая температура, с которой я сталкивался – минус 12 градусов, – цитирует UOL Жулиану. – На тренировку можно одеться очень тепло, но в игре большое количество одежды мешает. В целом, все не так уж и плохо. Снег и лед? Это ужасно! Ощущение, что вы в любую секунду можете упасть и сломать ногу. Такая погода мне не нравится, руки мерзнут даже в перчатках, уши постоянно холодные, вы не чувствуете ног, но это часть профессии.

Когда я принял предложение "Зенита", понимал, что российский чемпионат во многом похож на украинский. Я также немного знал язык и понимал, какая в России будет погода. Благодаря этому мне удалось быстро адаптироваться.

С момента моего перехода в "Зенит" прошло восемь месяцев, и постепенно я смог завоевать доверие со стороны болельщиков клуба. Сейчас я переживаю лучший момент в своей карьере и с точки зрения игровой, и с точки зрения финансовой. Я очень счастлив, поскольку мне удается оправдывать доверие болельщиков. В России удивлены моей статистике. Думаю, я убедил клуб в том, что меня пригласили не зря.